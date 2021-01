(Di sabato 16 gennaio 2021) Non che ci fossero ancora dubbi, ma adesso è arrivato anche il comunicatodella società.è un giocatore del. ' ACè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo ...

DiMarzio : #Meite, la prima foto con la maglia del #Milan - SkySport : Meité ufficiale al Milan, ha scelto il numero 18 - Gazzetta_it : Ufficiale: il #Milan annuncia l’arrivo di #Meitè dal #Torino #calciomercato - Dalla_SerieA : Milan, preso Meité dal Torino: è ufficiale - - CorriereQ : Torino, Meité ceduto in prestito al Milan: è ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Milan

TORINO – “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Associazione Calcio Milan a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calci ...Nel 2013 passa al LOSC Lille con cui totalizza 41 presenze in 3 stagioni, prima di trasferirsi in Belgio, allo Zulte Waregem, con cui gioca 58 partite e realizza 2 gol. È arrivato il comunicato del cl ...