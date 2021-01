Udinese | Mandragora | «Vi racconto il mio percorso di rinascita»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Rolandosta pian piano ritrovando continuità dopo il rientro dall’infortunio: ecco le parole del centrocampista dell’Rolando, centrocampista dell’, ha parlato in un’intervista a Il Gazzettino.– «Io sto bene, ma sta ad altri decidere se dovrò far parte dell’undici di partenza, anche perché nell’le alternative nel mezzo non mancano di certo. Ciò che veramente conta è che il ginocchio tiene. Atleticamente le risposte sono confortanti, per cui posso ritenermi soddisfatto: non è facile riprendersi al cento per cento dopo l’incidente in cui sono incorso a Torino in giugno, con il successivo intervento al crociato. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato, e non sono pochi: lo staff sanitario, quello tecnico e ...