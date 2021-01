Turchia, negli ultimi sei anni aperte 130mila inchieste per "insulti" a Erdogan (Di venerdì 15 gennaio 2021) negli ultimi sei anni, la magistratura turca ha aperto circa 130mila inchieste per “insulti” al presidente Recep Tayyip Erdogan. I dati, resi noti dal ministero della Giustizia di Ankara, fanno riferimento al periodo compreso tra il 2014 e il 2019. Delle 128.872 persone indagate, 27.717 sono state poi incriminate e 9.556 condannate. Politici, giornalisti, scrittori e molti cittadini comuni figurano tra le persone sottoposte alle inchieste, inclusi 903 minori di età compresa tra 12 e 17 anni. Nel corso degli anni anche i media locali denunciano casi specifici. Come, ad esempio, la condanna nei confronti di un 14enne per un post su Instagram ritenuto “offensivo” e segnalato alle autorità da un suo follower. Nel 2018 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021)sei, la magistratura turca ha aperto circaper “” al presidente Recep Tayyip. I dati, resi noti dal ministero della Giustizia di Ankara, fanno riferimento al periodo compreso tra il 2014 e il 2019. Delle 128.872 persone indagate, 27.717 sono state poi incriminate e 9.556 condannate. Politici, giornalisti, scrittori e molti cittadini comuni figurano tra le persone sottoposte alle, inclusi 903 minori di età compresa tra 12 e 17. Nel corso deglianche i media locali denunciano casi specifici. Come, ad esempio, la condanna nei confronti di un 14enne per un post su Instagram ritenuto “offensivo” e segnalato alle autorità da un suo follower. Nel 2018 ...

