Trump vince le guerre senza fine. A che costo? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Pentagono ha annunciato la riduzione del personale a 2500 operativi tanto in Afghanistan che in Iraq, secondo il piano costruito da Donald Trump, che aveva promesso ai suoi elettori di lasciare la Casa Bianca col minimo dei soldati impegnati in quelle che lui ha più volte definito le “endless war”. Ossia le guerre senza fine che coinvolgono gli Stati Uniti da molti anni — e il teatro afghano è quello dove sono impegnati da più tempo, 20 anni quest’anno, per un intervento scattato come risposta ai collegamenti tra al Qaeda e i Talebani dietro alla tragedia del 9/11. La data è simbolica per altro: il 15 gennaio 1973 l’allora presidente Nixon annunciò la sospensione immediata e definitiva di tutte le operazioni militari statunitensi in Vietnam. “Le forze militari statunitensi in Afghanistan sono al livello minimo da 19 ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Pentagono ha annunciato la riduzione del personale a 2500 operativi tanto in Afghanistan che in Iraq, secondo il piano costruito da Donald, che aveva promesso ai suoi elettori di lasciare la Casa Bianca col minimo dei soldati impegnati in quelle che lui ha più volte definito le “endless war”. Ossia leche coinvolgono gli Stati Uniti da molti anni — e il teatro afghano è quello dove sono impegnati da più tempo, 20 anni quest’anno, per un intervento scattato come risposta ai collegamenti tra al Qaeda e i Talebani dietro alla tragedia del 9/11. La data è simbolica per altro: il 15 gennaio 1973 l’allora presidente Nixon annunciò la sospensione immediata e definitiva di tutte le operazioni militari statunitensi in Vietnam. “Le forze militari statunitensi in Afghanistan sono al livello minimo da 19 ...

GianluPower : RT @IlGiannon: @VeltroniWalter Dipende da chi vince, se vince Trump é giusto protestare - AntennaAnkara : RT @MarianoGiustino: Altra sconfitta per #Trump: il democratico #Warnock vince in #Georgia, uno dei 2 seggi senatoriali in ballo. I Dem ip… - SPusnar : @AR1829881905 En non solo in USA, anche in UE. Vedremo cosa sucedera. Se vince Trump, sara dura, ma breve, se non v… - Marco34446071 : @LegaSalvini Fare una campagna per scrutatori e presidenti di seggio almeno al 50% di destra altrimenti facciamo la… - steellady1752 : @LegaSalvini Quello che hanno paura di andare a votare “se no vince Salvini”, sono gli stessi che criticano Trump p… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump vince Su Twitter c’è Trump con i baffi finti: “Ciao, sono nuovo”. E la satira vince La Stampa Quali possibilità abbiamo per opporci all’Apparato di un Impero?

Unica soluzione è caldeggiare una risposta politica e culturale, realistica e strutturata. E chiamare le opposizioni alle loro responsabilità.

Dopo l’assalto al Campidoglio, il Congresso annuncia la vittoria di Biden

WASHINGTON – Giovedì mattina presto, dopo un mercoledì insidioso e tumultuoso in cui i protestanti hanno preso d’assalto il Campidoglio, interrompendo i procedimenti legali e tenendo l’edificio sotto ...

Unica soluzione è caldeggiare una risposta politica e culturale, realistica e strutturata. E chiamare le opposizioni alle loro responsabilità.WASHINGTON – Giovedì mattina presto, dopo un mercoledì insidioso e tumultuoso in cui i protestanti hanno preso d’assalto il Campidoglio, interrompendo i procedimenti legali e tenendo l’edificio sotto ...