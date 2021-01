Trump-Twitter, Edward Lucas spiega la vera censura (cinese) (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex portavoce di Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, sostiene che la messa al bando del presidente da Twitter sia censura in stile cinese. I propagandisti cinesi dicono che mette a rischio la protezione della libertà di parola della Costituzione americana. Le cose non stanno esattamente così. Ecco un paio di differenze. La prima. Xi Jinping – la controparte di Trump a Pechino – non sarà messo al bando da nulla in Cina. Le aziende americane prendono le loro decisioni, inclusa quella di dire all’uomo più potente del Paese, ai suoi amici e ai suoi supporter, di andare a farsi gli affari loro da qualche altra parte. Tutto questo è inimmaginabile in Cina, dove le aziende fanno ciò che viene detto loro. La seconda. Se vieni bandito da WeChat, il principale social media cinese, non perdi ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex portavoce di Donald, Sarah Huckabee Sanders, sostiene che la messa al bando del presidente dasiain stile. I propagandisti cinesi dicono che mette a rischio la protezione della libertà di parola della Costituzione americana. Le cose non stanno esattamente così. Ecco un paio di differenze. La prima. Xi Jinping – la controparte dia Pechino – non sarà messo al bando da nulla in Cina. Le aziende americane prendono le loro decisioni, inclusa quella di dire all’uomo più potente del Paese, ai suoi amici e ai suoi supporter, di andare a farsi gli affari loro da qualche altra parte. Tutto questo è inimmaginabile in Cina, dove le aziende fanno ciò che viene detto loro. La seconda. Se vieni bandito da WeChat, il principale social media, non perdi ...

