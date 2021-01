Trump rischia l’impeachment, ma in tribunale lo condannerebbero? Forse no… (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il discorso di Donald Trump è “difendibile probabilmente in ogni tribunale, tranne, Forse, in Senato”. È il titolo — e le conclusioni — di un articolo pubblicato sul sito della NBC News. A firmarlo è l’avvocato Danny Cevallos, esperto legale dell’emittente statunitense. Che, per chi non lo sapesse, fa parte non di un network Trumpiano bensì di Comcast, gruppo che compare nella lista dei donatori del comitato per l’inaugurazione della presidenza di Joe Biden ed è guidato da Brian L. Robert, finanziatore della candidatura presidenziale di Hillary Clinton nel 2016. IL PRIMO EMENDAMENTO Il giurista analizza la dimensione legale del discorso con cui il presidente uscente ha aizzato i suoi sostenitori prima dell’assalto a Capitol Hill. “Incitamento all’insurrezione” è l’accusa con cui la Camera dei rappresentanti guidata ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il discorso di Donaldè “difendibile probabilmente in ogni, tranne,, in Senato”. È il titolo — e le conclusioni — di un articolo pubblicato sul sito della NBC News. A firmarlo è l’avvocato Danny Cevallos, esperto legale dell’emittente statunitense. Che, per chi non lo sapesse, fa parte non di un networkiano bensì di Comcast, gruppo che compare nella lista dei donatori del comitato per l’inaugurazione della presidenza di Joe Biden ed è guidato da Brian L. Robert, finanziatore della candidatura presidenziale di Hillary Clinton nel 2016. IL PRIMO EMENDAMENTO Il giurista analizza la dimensione legale del discorso con cui il presidente uscente ha aizzato i suoi sostenitori prima dell’assalto a Capitol Hill. “Incitamento all’insurrezione” è l’accusa con cui la Camera dei rappresentanti guidata ...

