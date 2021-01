Treviso | licenziata Sabrina Pattarello | l’insegnante negazionista

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La maestra di scuola elementare, al centro delle polemiche perchè esortava i suoi alunni a non indossare i sistemi di protezione anti-Covid, è stata. La donna, inoltre, aveva destato preoccupazioni da parte dei genitori dei ragazzi con le sue teorie complottiste e negazioniste, in aula e sui social.scatena la preoccupazione dei genitori Alea iacta est. Il dirigente scolastico del plesso Giovanni XXIII diha parlato chiaro: “Il contratto è stato risolto. Mercoledì è stato l’ultimo giorno della docente“. Non solo la direttrice della scuola elementare ma anche il Ministero dell’Istruzione ha dato il ben servito alla donna. Perchè?è un’insegnante ...

Ultime Notizie dalla rete : Treviso licenziata

la Repubblica

Esortava i bambini a non indossare la mascherina in classe, perché tanto per il Covid-19 “muoiono solo i vecchi”. Per questo, dopo le proteste dei ...TREVISO - È stata licenziata la maestra di una scuola di Treviso che aveva espresso contrarietà all'uso della mascherina 'anti Covid' in aula.