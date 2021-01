Treviso, licenziata la maestra "no mask" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la protesta dei genitori, all'insegnante che aveva espresso la contrarietà all'uso della mascherina è stato risolto il contratto Leggi su repubblica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la protesta dei genitori, all'insegnante che aveva espresso la contrarietà all'uso della mascherina è stato risolto il contratto

Ultime Notizie dalla rete : Treviso licenziata Treviso, diceva agli alunni che "di Covid muoiono solo i vecchi": maestra negazionista licenziata dal ministero TGCOM La donna è stata licenziata dal Ministero dell’Istruzione

L’episodio della maestra negazionista a Treviso ha suscitato tante polemiche e anche una vibrante protesta da parte dei genitori. La donna ha insegnato fino a poco tempo fa in una scuola elementare, m ...

Licenziata maestra negazionista perché non vuole indossare la mascherina

Il procedimento disciplinare è stato accettato senza lamentele anche dal Ministero stesso dell’Istruzione, dal quale sono arrivati solo elogi per la decisione presa. La docente, tuttavia, non si darà ...

