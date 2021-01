Treviso | incarico non rinnovato per la maestra contraria alla mascherina Aveva partecipato anche a una manifestazione negazionista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il suo contratto non è stato. È finito così lo scontro tra unadi una scuola elementare diall’uso dellain aula, e i genitori dei bambini che nel dicembre scorsono organizzato un sit-in davanti all’istituto. Il dirigente scolastico ha deciso di non prorogarle l’assunzione, fatta nei mesi scorsi con i contratti-Covid a termine pensati proprio per gestire l’emergenza pandemica tra i banchi. L’insegnante, come denunciato dtrasmissione tv Piazzapulita,pure a unaorganizzata in Prato della Valle a Padova. In quell’occasioneminacciato i giornalisti, a suo dire “corrotti e falsi”, ...