Tragedia nel Milanese | uccide la moglie novantenne strangolandola

AGI - Un uomo ha ucciso la propria moglie novantenne strangolandola a Sesto San Giovanni, nell'hinterland Milanese. L'allarme è scattato intorno alle 6. L'uomo, di 88 anni, ha telefonato alla figlia che a sua volta ha allertato le forze dell'ordine. Alla base del gesto sembrerebbe esserci una situazione di disagio, legata alla malattia di cui soffriva l'anziana. Sul caso indagano i carabinieri. Il fatto è accaduto in uno stabile di via Risorgimento. La donna era malata di Alzheimer, e nella notte - secondo una prima ricostruzione - tra i due è scoppiata una lite legata proprio alla malattia dell'anziana. La morte è stata accertata dal personale del 118 intorno alle 7 di stamattina: i sanitari hanno provato a lungo a rianimarla, ma senza successo. Sul posto per gli accertamenti sono arrivati i carabinieri del ...

Il motociclista, portato all'ospedale di Sakaka dopo la caduta alla settima tappa, era stato operato d'urgenza.

È morto durante il trasferimento in Francia, verso l'ospedale di Lione, il motociclista francese Pierre Cherpin che aveva subito un fortissimo trauma cranico dopo una caduta durante la settima tappa d ...

