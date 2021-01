Tragedia alla Dakar, morto il motociclista francese Pierre Cherpin (Di venerdì 15 gennaio 2021) morto durante il trasferimento in Francia, verso l'ospedale di Lione, il motociclista francese Pierre Cherpin che aveva subito un fortissimo trauma cranico dopo una caduta durante la settima tappa ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021)durante il trasferimento in Francia, verso l'ospedale di Lione, ilche aveva subito un fortissimo trauma cranico dopo una caduta durante la settima tappa ...

