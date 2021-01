Tragedia alla Dakar: morto il motociclista francese Pierre Cherpin (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Tragedia alla Dakar 2021. Il motociclista francese Pierre Cherpin, caduto alla settima tappa del raid, il 10 gennaio, è deceduto dopo il coma indotto. È morto durante il trasferimento in aereo tra Jeddah e la Francia, a causa delle ferite riportate nella caduta durante la tappa Ha’il – Sakaka, al chilometro 178. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Tragedia alla Dakar 2021. Il motociclista francese Pierre Cherpin, caduto alla settima tappa del raid, il 10 gennaio, è deceduto dopo il coma indotto. È morto durante il trasferimento in aereo tra Jeddah e la Francia, a causa delle ferite riportate nella caduta durante la tappa Ha’il – Sakaka, al chilometro 178.

