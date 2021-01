Traffico Roma del 15-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Luceverdedi nuovo Beh trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare code dalla Cassia alla Prenestina in carreggiata interna e dallaFiumicino alla diramazioneSud in carreggiata esterna proseguono i lavori sulla viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio con inevitabili code da Parco dei Medici verso l’Eur è da via Cristoforo Colombo in direzione di Fiumicino ripercussioni su via della Magliana con coda in direzione del viadotto a partire da via di Villa Bonelli sempre per lavori incolonnamenti su via della Pisana dal raccordo al vialone di Somaini verso il centro è da via di Brava Alla vialone ne so mai in in direzione del raccordo ci spostiamo su via del Foro Italico Ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII viale Tor di Quinto verso la Salaria proseguendo ...