Toyota Hypercar GR010 HYBRID | la sfida giapponese alla 24 ore di Le Mans – FOTO

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si chiama, ed è pronta a lanciare laal Campionato del Mondo Endurance 2021. Rappresenta, per certi versi, l’inizio di una nuova era da competizione per Gazoo Racing, ovvero la costola corsaiola del marchio. Si tratta infatti di un prototipo sviluppato nell’ultimo anno e mezzo da un team “misto”, ovvero formato da ingegneri della sede del team a Colonia, in Germania, e gli esperti di propulsori ibridi di Higashi-Fuji in Giappone. E’ dotata di un powertrain ibrido specifico, che può contare su un motore V6 biturbo da 3,5 litri, posizionato sull’asse anteriore, abbinato a un gruppo motogeneratore, sistemato su quello posteriore, per garantire le quattro ruote motrici. La potenza complessiva (autolimitata) è, infine, di 680 ...