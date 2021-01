Totti e Ilary: quanto guadagnano? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una conduttrice amatissima, oltre che moglie del Pupone: Ilary Blasi è considerata una delle showgirl più belle e amate d’Italia. E, fatti due conti, lo stipendio è da urlo. Certo è che, in comunione di beni, tra le conduzioni della Blasi e gli stipendi del mondo del calcio di Totti, i due possiedono un vero e proprio “impero”. Ilary e Totti, un 2020 turbolento pure Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una conduttrice amatissima, oltre che moglie del Pupone:Blasi è considerata una delle showgirl più belle e amate d’Italia. E, fatti due conti, lo stipendio è da urlo. Certo è che, in comunione di beni, tra le conduzioni della Blasi e gli stipendi del mondo del calcio di, i due possiedono un vero e proprio “impero”., un 2020 turbolento pure Articolo completo: dal blog SoloDonna

Mediagol : #Video #Lazio-#Roma, il Derby della Capitale accende la #SerieA: Totti gol e dediche a Ilary Blasi, Pjanic che magi… - deadiscordiaa : così fragile che sto piangendo per il matrimonio di totti e ilary trovato su tiktok - EugeniaDelMoro : Mi piace immaginare che in casa Totti abbiano due lavatrici: una per Ilary che usa il Lenor e una per Francesco con le Dash pods. - DANIELEMOSCATO7 : @Totti Ciao Francesco, sono Daniele; come stai? buona giornata. Salutami tua moglie Ilary, che è una brava presentatrice. - scingolo : @chiaberger @CecchiniMc E il futuro di Ilary? Nel senso di Totti? -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Ilary Totti e Ilary: quanto guadagnano? SoloDonna Totti e Ilary: quanto guadagnano?

Una conduttrice amatissima, oltre che moglie del Pupone: Ilary Blasi è considerata una delle showgirl più belle e amate d’Italia. E, ...

Francesco Totti e i derby di Roma, una storia di amore e astio con la Lazio

Dall’esordio col botto a “Vi ho purgato ancora”, dal selfie con la curva Sud al “6 Unica”, i derby di Francesco Totti ...

Una conduttrice amatissima, oltre che moglie del Pupone: Ilary Blasi è considerata una delle showgirl più belle e amate d’Italia. E, ...Dall’esordio col botto a “Vi ho purgato ancora”, dal selfie con la curva Sud al “6 Unica”, i derby di Francesco Totti ...