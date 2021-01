Torre Annunziata | picchia la madre che gli nega i soldi per la droga | arrestato

Leggi su 2anews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 34enne diè finito in manette dopo la denuncia della donna, colpita con un pugno alla tempia per averglito iche sarebbero dovuti servire per acquistare stupefacenti. Lasi rifiuta di dargli iper acquistare la: lui la colpisce con un pugno alla tempia. Il fatto si