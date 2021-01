Tor Pignattara, incendia cassonetto dopo rifiuto da centro accoglienza: ecco perchè (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tor Pignattara, si presenta in un centro di accoglienza ma non viene fatto entrare perché ubriaco e per ripicca da fuoco ad un cassonetto: 60enne romano denunciato dalla Polizia di Stato. Si è presentato davanti ad un centro di accoglienza pretendendo di accedere all’interno ma il volontario dell’associazione, preposto alla misurazione della temperatura all’ingresso, non lo ha fatto entrare perché in evidente stato di ebbrezza alcolica. Vista l’insistenza dell’uomo, il volontario ha chiamato il responsabile che ha però sostenuto l’operato del primo: a questo punto il 60enne ha dato in escandescenza e, tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un accendino, ha dato fuoco ad un cassonetto contenente la carta e posto proprio dinanzi alla struttura. Il responsabile ha così ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tor, si presenta in undima non viene fatto entrare perché ubriaco e per ripicca da fuoco ad un: 60enne romano denunciato dalla Polizia di Stato. Si è presentato davanti ad undipretendendo di accedere all’interno ma il volontario dell’associazione, preposto alla misurazione della temperatura all’ingresso, non lo ha fatto entrare perché in evidente stato di ebbrezza alcolica. Vista l’insistenza dell’uomo, il volontario ha chiamato il responsabile che ha però sostenuto l’operato del primo: a questo punto il 60enne ha dato in escandescenza e, tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un accendino, ha dato fuoco ad uncontenente la carta e posto proprio dinanzi alla struttura. Il responsabile ha così ...

