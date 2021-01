Titanium silver | il grigio dell’inverno 2021 | per liberarsi dalla schiavitù della tinta

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo gli esperti del settore e i trendsetter sui social media, il colore dei capelli più ricercato nei prossimi mesi sarà il titanium silver, un grigio argenteo dai toni freddi con sfumature blu o viola all’occorrenza. Ecco un’altra prova, dopo la tendenza #greyhairdontcare, che i capelli grigi quest’anno perderanno per sempre, e definitivamente, l’immagine antiquata diventando, al contrario, iper futuristici. La scelta perfetta per chi non vuole rinunciare allo stile ma solo alla schiavitù dalla tinta, permettendo ai propri capelli grigi naturali di fare capolino e di ricevere una upgrade fashionable.