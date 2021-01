Titanic | Kate Winslet bullizzata dai media dopo il successo del film | Tutti commentavano il mio fisico

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 gennaio 2021)ricorda il trauma di trovarsi al centro dell'attenzione dei, che si sono accaniti in particolar modo sul suo aspettoildiha confessato di essersi sentitadaiildiper via dell'eccessiva attenzione sul suo aspettoe sul suo peso. "Subitol'uscita disono entrata in modalità di autoprotezione" ha confessato, ospite del podcast di Marc Maron WTF. "Fin dal primo giorno isono stati ossessionati dal mio ...