The Resident 2 porta allo scontro Conrad e Bell | anticipazioni 22 gennaio

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Saranno tre episodi di The2 ad andare in onda anche la prossima settimana, venerdì 22, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Ancora una volta il medical drama Fox andrà in scena in coppia con The Good Doctor 4 proprio come questa sera e le novità non mancheranno tra casi da risolvere e questioni personali. Ancora una volta sembra chesia pronto a mettersi contro tutto e tutti a cominciare da Nic, che gli recrimina il fatto di legarsi troppo con i pazienti, a, reo di aver consigliato a Zoey uno strumento pericoloso. Cos’altro succederà e cosa vedremo la prossima settimana? Ad andare in onda saranno gli episodi 7, 8 e 9 dal titolo, rispettivamente, Spingersi oltre, Il cuore in una scatola e L’ultimo b, gli stessi che hanno chiuso in patria la prima parte della seconda ...

Stasera_in_TV : RAI 2: (22:05) The Resident - Stagione 2 Episodio 4 - Questione di tempo (Telefilm) #StaseraInTV 15/01/2021 #SecondaSerata @RaiDue - Teleblogmag : Arriva il crossover tra Station 19 e Grey's anatomy. #fox #sky Iscriviti al nostro canale Telegram! … - robinaroby1 : Niente, l'unica stasera è farsi due birre e guardare The Resident in TV, che tra l'altro vi consiglio caldamente! - giulio_galli : RT @ClaraPatini: @RaiPlay Come mai non è possibile vedere le puntate della seconda stagione di The resident trasmesse su Rai 2 venerdì 8/1?… - BethSpg : @SaraCarpi1 ecco qui!??The Resident su Rai 2 gli episodi in prima visione della seconda stagione venerdì 15 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : The Resident

Owners of the restaurants will defy an order from Gov. J.B. Pritzker in an effort to keep their businesses running.A FAMILY of otters were spotted playing in the debris under Worcester Bridge. Resident and nature lover Gill Cutler said: "I spotted them playing in the rubbish on Friday. I was shocked, I have never ...