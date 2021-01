The Good Doctor 4 trama episodi 15 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 15 gennaio 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Good Doctor 4 episodio 2 In prima linea seconda parte. Claire si occupa di restituire gli affetti personali alle famiglie dei pazienti deceduti. Un compito che la mette a dura prova. La giovane arriva addirittura ad avere delle allucinazioni: Melendez (la guest star Nicholas Gonzalez) la incoraggia, e sarà proprio “lui” ad aiutarla a capire che è giunto il momento di andare avanti con la propria vita. Lim ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) The4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovidella quarta stagione venerdì 15. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitoe anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Theo 2 In prima linea seconda parte. Claire si occupa di restituire gli affetti personali alle famiglie dei pazienti deceduti. Un compito che la mette a dura prova. La giovane arriva addirittura ad avere delle allucinazioni: Melendez (la guest star Nicholas Gonzalez) la incoraggia, e sarà proprio “lui” ad aiutarla a capire che è giunto il momento di andare avanti con la propria vita. Lim ...

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - worm_______ : THE GOOD BOY DHSKJFHDS - bot_cult : RT @MarcoFacchetti: @Dulafive che poi Sons of Anarchy e The Good Wife non sono nemmeno nelle 64, quindi bracket un po' meh ecco. - MarcoFacchetti : @Dulafive che poi Sons of Anarchy e The Good Wife non sono nemmeno nelle 64, quindi bracket un po' meh ecco. - Lunablucobalto : 'In prima linea' #TheGoodDoctor -