The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda il seconda puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla seconda puntata. trama Per Shaun la situazione diventerà sempre più complicata. Il medico comincerà a sentire fortissima la mancanza di Lea. Una situazione che lo renderà fortemente irascibile e nervoso con se stesso e con le altre persone che si rapportano con lui. Shaun, infatti, si troverà ad essere molto combattuto. Da un lato, infatti, ha il timore di poter ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ilquarta (4) stagione di The, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme lesullaPer Shaun la situazione diventerà sempre più complicata. Il medico comincerà a sentire fortissima la mancanza di Lea. Una situazione che lo renderà fortemente irascibile e nervoso con se stesso e con le altre persone che si rapportano con lui. Shaun, infatti, si troverà ad essere molto combattuto. Da un lato, infatti, ha il timore di poter ...

