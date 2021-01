The Good Doctor 4 dimentica il Coronavirus e lancia i nuovi specializzandi: anticipazioni 15 e 22 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ad un certo punto non si poteva far altro che voltare pagina e così ecco che The Good Doctor 4 prova a chiudere i conti con il Coronavirus per provare ad andare avanti. L’appuntamento con questo cambiamento è fissato per venerdì prossimo quando la serie tornerà su Rai2, a partire dalle 21.10, con un singolo episodio, il terzo, dal titolo “nuovi specializzandi”. In The Good Doctor 4 avremo a che fare con 4 nuovi specializzandi, 4 new entry che impareremo a conoscere e che prenderanno posto proprio al fianco dei nostri personaggi preferiti a partire dalla prossima settimana. Il quartetto sarà supervisionato proprio dai nostri dottori ovvero dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), la dottoressa Claire Brown (Antonia Thomas) e il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ad un certo punto non si poteva far altro che voltare pagina e così ecco che The4 prova a chiudere i conti con ilper provare ad andare avanti. L’appuntamento con questo cambiamento è fissato per venerdì prossimo quando la serie tornerà su Rai2, a partire dalle 21.10, con un singolo episodio, il terzo, dal titolo “”. In The4 avremo a che fare con 4, 4 new entry che impareremo a conoscere e che prenderanno posto proprio al fianco dei nostri personaggi preferiti a partire dalla prossima settimana. Il quartetto sarà supervisionato proprio dai nostri dottori ovvero dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), la dottoressa Claire Brown (Antonia Thomas) e il ...

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - Discoverarry : Stasera c’è the good doctor ed io sono feeelice. - Leo27104286 : RT @pervdadfred: The dirty cock of the homeless is great and how good his cumshot. / Ottimo il cazzo sporco del barbone e che buona la sua… - IlTuriCosta : Ho un cucchiaino, la crema Pan di Stelle e una puntata di The Good Fight da vedere. Addio. - megliobarbari : RT @threadreaderapp: @megliobarbari Hi, the unroll you asked for: @AlbertoBagnai 1/n) Mi permetto di aggiungere qualche dato, per mettere l… -