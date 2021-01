Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Allargare la maggioranza ma con garanzie sui contenuti e sul profilo politico”. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti va in pressing sul presidente del consiglio Giuseppe Conte alla vigilia del doppio passaggio parlamentare sulla fiducia, che si votera’ lunedi’ e martedi’ prossimi. “Non accetteremo di tutto”, dice Zingaretti che raccomanda un’azione politicamente coerente sul programma. Nell’esecutivo c’e’ ottimismo sulla possibilita’ di raggiungere la soglia di 161 voti. Alla maggioranza serve il sostegno di almeno 10 senatori, i cosiddetti ‘costruttori’. Matteo Renzi annuncia l’astensione di Italia viva ed e’ pronto a scommettere che il premier non ce la fara’. Altrimenti, dice, “tanto di cappello a Conte”. 1 MILIONE DI VACCINI IN ITALIA Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Allargare la maggioranza ma con garanzie sui contenuti e sul profilo politico”. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti va in pressing sul presidente del consiglio Giuseppe Conte alla vigilia del doppio passaggio parlamentare sulla fiducia, che si votera’ lunedi’ e martedi’ prossimi. “Non accetteremo di tutto”, dice Zingaretti che raccomanda un’azione politicamente coerente sul programma. Nell’esecutivo c’e’ ottimismo sulla possibilita’ di raggiungere la soglia di 161 voti. Alla maggioranza serve il sostegno di almeno 10 senatori, i cosiddetti ‘costruttori’. Matteo Renzi annuncia l’astensione di Italia viva ed e’ pronto a scommettere che il premier non ce la fara’. Altrimenti, dice, “tanto di cappello a Conte”. 1 MILIONE DI VACCINI IN ITALIA

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 gennaio 2021 Dire Nuovo deficit e spread in rialzo, ecco quanto ci può costare la somma di ristori anti-Covid e crisi politica

Occorre risolvere in fretta la crisi politica, presentare entro aprile la lista dei progetti ... approvato dal Consiglio dei ministri su cui tra breve si pronuncerà il Parlamento, l'effetto leva del ...

Buccarella annuncia il passaggio a Italia23, il "partito di Conte"

Il senatore Maurizio Buccarella si iscriverà al gruppo parlamentare MAIE-Italia23, quello che dovrebbe raccogliere i cosiddetti responsabili che dovranno votare la fiducia al Conte bis. L'ex grillino, ...

