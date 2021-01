Terremoto magnitudo 6.2 in Indonesia, crolla un hotel: almeno 3 morti e diversi feriti (Di venerdì 15 gennaio 2021) almeno tre persone decedute e altre 24 ferite: è il primo bilancio del Terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito oggi l’isola di Sulawesi in Indonesia , stando a quanto riferito dall’agenzia nazionale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021)tre persone decedute e altre 24 ferite: è il primo bilancio deldi6.2 che ha colpito oggi l’isola di Sulawesi in, stando a quanto riferito dall’agenzia nazionale...

