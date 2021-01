Terremoto Indonesia oggi magnitudo 6.2, almeno 34 morti e centinaia di feriti: allerta tsunami (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tragico il bilancio del Terremoto registrato oggi, venerdì 15 gennaio 2021, in Indonesia: il sisma di magnitudo 6.2 ha colpito l’isola di Sulawesi alle 02.18 ora locale. Migliaia le persone evacuate e diversi gli edifici distrutti. Si contano purtroppo anche parecchie vittime e centinaia di feriti. Leggi anche >> Indonesia, Boeing partito da Giacarta sparisce dal radar: 59 le persone a bordo Terremoto Indonesia oggi, magnitudo 6.2: edifici distrutti, migliaia gli sfollati Stando alle rilevazioni dell’Emsc, il Centro sismologico euro-mediterraneo, il Terremoto avvenuto nella notte in Indonesia ha avuto ipocentro ad una profondità di 10 chilometri ed epicentro a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tragico il bilancio delregistrato, venerdì 15 gennaio 2021, in: il sisma di6.2 ha colpito l’isola di Sulawesi alle 02.18 ora locale. Migliaia le persone evacuate e diversi gli edifici distrutti. Si contano purtroppo anche parecchie vittime edi. Leggi anche >>, Boeing partito da Giacarta sparisce dal radar: 59 le persone a bordo6.2: edifici distrutti, migliaia gli sfollati Stando alle rilevazioni dell’Emsc, il Centro sismologico euro-mediterraneo, ilavvenuto nella notte inha avuto ipocentro ad una profondità di 10 chilometri ed epicentro a ...

Corriere : Indonesia, terremoto di magnitudo 6.3: tre le persone morte e una ventina i feriti - repubblica : Indonesia, terremoto di magnitudo 6,2. Tre morti e diversi feriti - MediasetTgcom24 : Terremoto in Indonesia: almeno 34 morti e centinaia di feriti sull'isola di Sulawesi #indonesia… - infoitinterno : Terremoto in Indonesia, crollati un hotel e un ospedale: almeno 34 i morti, centinaia i dispersi - KinmenQuemoy : Terremoto in #Indonesia, almeno 35 morti -