Terremoto in Indonesia: morte e distruzione nel paese (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il sisma, terribile si è abbattuto sul paese asiatico provocando morte e distruzione, si attendo ulteriori aggiornamenti. Terremoto IndonesiaUn terribile Terremoto si è abbattuto sull’Indonesia, zona spesso colpita da eventi simili. In questo caso, numerosi sono stati i danni almeno stando alle prime notizie trapelate. Morti, feriti e distruzione per un Terremoto che non ha lasciato scampo. Panico e paura tra la popolazione che nei luoghi più colpiti ha subito provato ad abbandonare le abitazioni per fuggire in strada, luogo di certo ritenuto più sicuro in certi particolari casi. La scia di terremoti che sta sconvolgendo il pianeta è ormai incontenibile. Dai morti della Croazia al sisma greco ora quello ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il sisma, terribile si è abbattuto sulasiatico provocando, si attendo ulteriori aggiornamenti.Un terribilesi è abbattuto sull’, zona spesso colpita da eventi simili. In questo caso, numerosi sono stati i danni almeno stando alle prime notizie trapelate. Morti, feriti eper unche non ha lasciato scampo. Panico e paura tra la popolazione che nei luoghi più colpiti ha subito provato ad abbandonare le abitazioni per fuggire in strada, luogo di certo ritenuto più sicuro in certi particolari casi. La scia di terremoti che sta sconvolgendo il pianeta è ormai incontenibile. Dai morti della Croazia al sisma greco ora quello ...

Corriere : Indonesia, terremoto di magnitudo 6.3: tre le persone morte e una ventina i feriti - repubblica : Indonesia, terremoto di magnitudo 6,2. Tre morti e diversi feriti - MediasetTgcom24 : Terremoto in Indonesia: almeno 34 morti e centinaia di feriti sull'isola di Sulawesi #indonesia… - LucaSebastiani_ : Forte #terremoto di magnitudo 6.2 in #Indonesia. ???? Crollati diversi edifici, tra cui un ospedale e un hotel. Per… - Marco_blc168 : In Indonesia un terremoto ha causato almeno 10 morti e centinaia di feriti -