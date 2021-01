Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.3. Crollano hotel e ospedale, almeno 34 morti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Forte scossa di Terremoto in Indonesia . Un sisma di magnitudo 6.2 è stato registrato a Majene nel Sulawesi meridionale . Ne dà notizia l'Agenzia nazionale per i terremoti Bnpb. Le vittime sono ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Forte scossa diin. Un sisma di6.2 è stato registrato a Majene nel Sulawesi meridionale . Ne dà notizia l'Agenzia nazionale per i terremoti Bnpb. Le vittime sono ...

