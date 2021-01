Terremoto in Indonesia | decine di morti

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Una scossa di magnitudo 6.3 ha colpito l’isola di Sulawesi, in, provocando almeno trentacinquea Mamuju, città a 36 km all’epicentro. Diversi gli edifici crollati, tra cui un ospedale e i palazzi che ospitano gli uffici governativi. Ilsi è verificato alle 2 del mattino (18 ore locali). Per il momento sono circa seicento i feriti, oltre duemila gli sfollati. La protezione civile locale è al lavoro per tirare fuori le persone intrappolate sotto le macerie. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Indonesia

Dieci persone sono morte di COVID-19 nelle ultime 24 ore in Ticino, per un bilancio complessivo di 873 decessi da inizio pandemia.Un violento terremoto si è verificato questa notte intorno alle 2 (18:00 ora italiana) in Indonesia precisamente a Sulawesi. La scossa di 6.2 di magnitudo Sisma 6.2 gradi in Indonesia, 35 vittime e 60 ...