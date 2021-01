Terremoto in Indonesia, almeno 34 morti e centinaia di feriti (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ di almeno 34 morti e centinaia di feriti il bilancio del forte Terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito nella notte l’isola Indonesiana di Sulawesi. almeno un hotel e un ospedale sono crollati nella città di Mamuju, epicentro del sisma avvenuto alle 2:18 ora locale con un ipocentro localizzato a soli 20 km di profondità. Molte le persone sotto le macerie: il bilancio delle vittime è destinato a salire, per i soccorritori. In un video diffuso dall’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri si vede una ragazza intrappolata nelle macerie di una casa che chiede aiuto. Nel filmato si vede anche un ponte crollato e alcune case distrutte. Il sisma ha anche causato smottamenti che hanno interrotto la strada principale. Il bilancio è stato reso noto il capo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ di34diil bilancio del fortedi magnitudo 6.3 che ha colpito nella notte l’isolana di Sulawesi.un hotel e un ospedale sono crollati nella città di Mamuju, epicentro del sisma avvenuto alle 2:18 ora locale con un ipocentro localizzato a soli 20 km di profondità. Molte le persone sotto le macerie: il bilancio delle vittime è destinato a salire, per i soccorritori. In un video diffuso dall’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri si vede una ragazza intrappolata nelle macerie di una casa che chiede aiuto. Nel filmato si vede anche un ponte crollato e alcune case distrutte. Il sisma ha anche causato smottamenti che hanno interrotto la strada principale. Il bilancio è stato reso noto il capo ...

