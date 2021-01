Terremoto in Indonesia: almeno 34 morti e centinaia di feriti sull'isola di Sulawesi (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di almeno 34 morti il bilancio delle vittime del Terremoto di magnitudo 6.3 avvenuto nella notte sull'isola Indonesiana di Sulawesi. Tra gli edifici crollati ci sono un albergo e un ospedale. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di34il bilancio delle vittime deldi magnitudo 6.3 avvenuto nella nottena di. Tra gli edifici crollati ci sono un albergo e un ospedale. I ...

