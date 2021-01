Terremoto di magnitudo 6 3 della scala Richter Almeno 34 morti e centinaia di feriti

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Una violentissima scossa didi6.3 è stata registrata nella zona Sulawesi, Indonesia. Il sisma è avvenuto alle 02:28:18 ad una profondità di 20 chilometri. La scossa ha causato gravissimi danni alle abitazioni. E’ di34diil bilancio del fortedi6.3 che ha colpito nella notte l’isola indonesiana di Sulawesi.un hotel e un ospedale sono crollati nella città di Mamuju, epicentro del sisma avvenuto alle 2:18 ora locale con un ipocentro localizzato a soli 20 km di profondità. Molte le persone sotto le macerie: il bilancio delle vittime è destinato a salire, per i soccorritori. L’Indonesia è uno dei paesi del mondo dove si verificano più di frequente terremoti ...

Sono crollati di diversi edifici tra cui un ospedale e un hotel, dove 26 persone hannoperso la vita. Giacarta, 15 gennaio 2021 - Forte scossa di terremoto in Indonesia. Un sisma di magnitudo 6.2 è sta ...MAMUJU - È di almeno 34 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 verificatosi nella notte sull'isola indonesiana di Sulawesi. Lo indica l'autorità nazionale per la gestione dei disastri Bnpb c ...