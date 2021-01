Tennis: ranking ATP, i punti di Indian Wells non verranno toccati. L’attuale sistema per la classifica resta fino al 15 marzo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Novak Djokovic può certo sorridere di fronte alla notizia. L’ATP ha aggiornato, per l’ennesima volta, la questione relativa al ranking, o meglio rispetto a quando questo tornerà a operare secondo il normale sistema di guadagno o perdita di punti su base annuale e in relazione alla stessa settimana dell’anno precedente. La decisione dell’organo professionistico maschile, come si evince dal sito ufficiale, è infatti quella di mantenere ancora semibloccata la classifica mondiale fino al 15 marzo. La data non è una coincidenza: si tratta del periodo in cui si sarebbe dovuto disputare il Masters 1000 di Indian Wells. Quest’ultimo, com’è noto, è stato rinviato a data da destinarsi, con l’opzione più probabile che porta alla disputa dopo gli US Open invece ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Novak Djokovic può certo sorridere di fronte alla notizia. L’ATP ha aggiornato, per l’ennesima volta, la questione relativa al, o meglio rispetto a quando questo tornerà a operare secondo il normaledi guadagno o perdita disu base annuale e in relazione alla stessa settimana dell’anno precedente. La decisione dell’organo professionistico maschile, come si evince dal sito ufficiale, è infatti quella di mantenere ancora semibloccata lamondialeal 15. La data non è una coincidenza: si tratta del periodo in cui si sarebbe dovuto disputare il Masters 1000 di. Quest’ultimo, com’è noto, è stato rinviato a data da destinarsi, con l’opzione più probabile che porta alla disputa dopo gli US Open invece ...

OA_Sport : Tennis: il ranking ATP resterà con l'attuale situazione fino al 15 marzo. Nuovo aggiornamento, una settimana in più… - Giornottennis : Confesso di sapere poco di Giulio Perego, 17enne, n.108 di ranking ITF, che non ha raccolto brutti risultati. Per c… - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 15-01-2021: Travaglia guadagna 4 posizioni, Mager torna in Top 100 - apicella57 : RT @WeAreTennisITA: Sara Errani dopo la vittoria nel 2° turno delle quali #AO2021???? ?? 'Gioco con molta tensione, non riesco mai a giocare i… - WeAreTennisITA : Sara Errani dopo la vittoria nel 2° turno delle quali #AO2021???? ?? 'Gioco con molta tensione, non riesco mai a gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ranking Gaudenzi: “Il tennis sopravviverà al ritiro di Federer, Nadal e Djokovic” Ubi Tennis Il Covid non ferma l’entusiasmo per Torino: 40.000 biglietti già venduti. Ma il ranking resta congelato

Sono stati già staccati quasi un quarto dei 180.000 biglietti a disposizione, per un incasso momentaneo di 5 milioni. C'è fiducia per un evento a porte aperte ...

Nadal in Australia senza Moya (ma con Marc Lopez)

Rafa è arrivato ad Adelaide: il suo team per la trasferta è composto da Roig, Maymò, Costa, Barbadillo e dal padre Sebastià. Con lui anche l'antico compagno dell'oro a Rio ...

Sono stati già staccati quasi un quarto dei 180.000 biglietti a disposizione, per un incasso momentaneo di 5 milioni. C'è fiducia per un evento a porte aperte ...Rafa è arrivato ad Adelaide: il suo team per la trasferta è composto da Roig, Maymò, Costa, Barbadillo e dal padre Sebastià. Con lui anche l'antico compagno dell'oro a Rio ...