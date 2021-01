' Super Saiyan Mario' è di tendenza su Twitter grazie al trailer di Super Mario 3D World + Bowser' s Fury

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 gennaio 2021)è uno dei personaggi più iconici e il nuovo gioco,3D's, lo vedrà tornare ancora una volta come protagonista. Tuttavia c'è un altro franchise iconico giapponese che ha una nutrita schiera di fan ed è Dragon Ball. Ma cos'hanno in comune questi universi? Apparentemente nulla, ma ilha scatenato i fan di entrambi. Come abbiamo riportato, Nintendo ha pubblicato un nuovodi3D's. Il gioco, che dovrebbe debuttare all'inizio di febbraio, voleva sorprendere i fan con un regalo per il 2021. Il nostro eroe si ...