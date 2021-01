Sul Ponte Morandi mancavano i sensori, per la Procura la mancata installazione fu dolosa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sul Ponte Morandi mancavano i sensori che avrebbero dovuto monitorare il viadotto. Lo abbiamo scritto diverse volte, nei mesi successivi alla tragedia. Erano stati tranciati durante dei lavori di manutenzione, nel 2015 e Autostrade non li aveva mai re-impiantati. La novità è che ora la Procura di Genova ritiene che la mancata sistemazione dei sensori fu dolosa. E’ questa la nuova ipotesi degli investigatori: dolo sui mancati interventi manutentivi sul viadotto. La reinstallazione di quei sensori, del resto, era stata più volte caldeggiata da esperti, tra cui anche il Cesi, Centro elettrotecnico sperimentale, nel 2017. Della circostanza si discusse anche nel secondo incidente probatorio, quando la perizia degli esperti del gip sulle ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sulche avrebbero dovuto monitorare il viadotto. Lo abbiamo scritto diverse volte, nei mesi successivi alla tragedia. Erano stati tranciati durante dei lavori di manutenzione, nel 2015 e Autostrade non li aveva mai re-impiantati. La novità è che ora ladi Genova ritiene che lasistemazione deifu dolosa. E’ questa la nuova ipotesi degli investigatori: dolo sui mancati interventi manutentivi sul viadotto. La redi quei, del resto, era stata più volte caldeggiata da esperti, tra cui anche il Cesi, Centro elettrotecnico sperimentale, nel 2017. Della circostanza si discusse anche nel secondo incidente probatorio, quando la perizia degli esperti del gip sulle ...

matteorenzi : Leggo che avrei chiesto di inserire il #PonteSulloStretto nel Recovery. Non è così. Come ho detto oggi su Rete4 da… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Gennaio: Il provocatore. Riesuma il Mes e pure il ponte sullo Stretto - Agenzia_Ansa : Tensioni al #vertice a palazzo Chigi sul #Recovery. Italia Viva chiede il Mes e il Ponte sullo Stretto. #ANSA… - g_dimarzo : RT @napolista: Sul #PonteMorandi mancavano i sensori, per la Procura la mancata installazione fu dolosa Tranciati nel 2015 durante dei lav… - napolista : Sul #PonteMorandi mancavano i sensori, per la Procura la mancata installazione fu dolosa Tranciati nel 2015 durant… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Ponte Lavori sul ponte, si circola con senso unico alternato Il Giorno Cronaca Salerno

Salerno, sequestra un 18 per rubargli lo smartphone: arrestato 31enne. Aveva caricato un 18enne a bordo di un Suv, sequestrato e minacciato con una mazza da... Diritti dei detenuti, Donato Salzano (Ra ...

Morandi: mancavano i sensori. La Procura avanza l’ipotesi di dolo

Gli apparecchi elettronici non vennero sistemati benché tranciati nel 2015. Contestata anche la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ...

Salerno, sequestra un 18 per rubargli lo smartphone: arrestato 31enne. Aveva caricato un 18enne a bordo di un Suv, sequestrato e minacciato con una mazza da... Diritti dei detenuti, Donato Salzano (Ra ...Gli apparecchi elettronici non vennero sistemati benché tranciati nel 2015. Contestata anche la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ...