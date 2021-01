Studio dell’Inaf di Napoli in vista dell’atterraggio: Marte, così acqua e vento hanno mutato la superficie (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non solo l’acqua, che in passato scorreva copiosa, ha modellato Oxia Planum, la regione del pianeta Marte selezionata per questa sua caratteristica come sito di atterraggio della futura missione ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea e Russa. Un nuovo Studio su Oxia Planum guidato da Simone Silvestro, ricercatore dell’Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf) mostra evidenze di un cambiamento del regime dei venti avvenuto negli ultimi tre miliardi di anni della storia del Pianeta rosso, i cui effetti sono oggi visibili nelle immagini delle rocce erose e delle sabbie presenti nella zona. Oxia Planum, situata in prossimità dell’equatore marziano, mostra segni geologici e mineralogici di due distinte epoche in cui l’acqua era presente in superficie nella cosiddetta era Noachiana, riconducibile a un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non solo l’, che in passato scorreva copiosa, ha modellato Oxia Planum, la regione del pianetaselezionata per questa sua caratteristica come sito di atterraggio della futura missione ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea e Russa. Un nuovosu Oxia Planum guidato da Simone Silvestro, ricercatore dell’Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf) mostra evidenze di un cambiamento del regime dei venti avvenuto negli ultimi tre miliardi di anni della storia del Pianeta rosso, i cui effetti sono oggi visibili nelle immagini delle rocce erose e delle sabbie presenti nella zona. Oxia Planum, situata in prossimità dell’equatore marziano, mostra segni geologici e mineralogici di due distinte epoche in cui l’era presente innella cosiddetta era Noachiana, riconducibile a un ...

