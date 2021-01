Stop de ‘I fatti vostri’ | Giancarlo Magalli spiega le ragioni

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Brutta sorpresa per gli appassionati de IVostri, la trasmissione condotta dache va in onda tutti i giorni su Rai2 nella fascia pre-pranzo. Oggi 14 gennaio chi si è sintonizzato sul canale non ha trovato la solita piazza del programma, al suo posto il film Cuori nel ghiaccio. Come mai questo cambiamento senza nessun preavviso? In molti si saranno chiesti se la cosa ha a che fare con la positività al virus di un’altra conduttrice Rai Serena Bortone, la quale ha annunciato sul suo profilo stamattina stessa Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò Oggi è un altro giorno. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su Rai Uno I veri motivi Ma a quanto pare la cosa non c’entra e lo ha chiarito proprio ...