Stellantis | il 19 gennaio debutto con la stampa per l’AD Tavares

(Teleborsa) – Martedì 19 gennaio sarà il primo incontro (virtuale) con i giornalisti per Carlos Tavares, l'amministratore delegato del nascente gruppo Stellantis. La conferenza stampa è prevista alle 15.40. Domani, sabato 16 gennaio, la fusione tra FCA e PSA sarà completata formalmente e lunedì 18 gennaio avrà inizio la negoziazione delle azioni Stellantis su Euronext a Parigi e sul mercato azionario di Milano. Martedì 19 comincerà invece la negoziazione sul New York Stock Exchange. Il NYSE sarà chiuso lunedì 18 gennaio in occasione del Martin Luther King Jr. Day.

