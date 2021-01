Stefano De Martino ha dato le chiavi di casa a Mariacarla Boscono ma dice di essere single – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra le pagine dell’ultimo numero di Gente in edicola, si scorgono alcuni scatti che ritraggono la top model, nascosta da una mascherina super fashion che si presenta al portone didiDema un dettaglio (importante) non passa inosservato.Dehaledi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.