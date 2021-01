Stati Uniti, il piano di Biden da 1.900 miliardi per combattere il virus e risollevare l’economia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joe Biden ha presentato ieri, mercoledì 14 gennaio, un piano di salvataggio da 1.900 miliardi per combattere la pandemia e risollevare l’economia statunitense. Il provvedimento, che dovrà essere approvato dal Congresso, comprende 415 miliardi di dollari per contrastare il virus, che negli Stati Uniti ha fatto circa 385mila vittime, e 440 miliardi a favore delle piccole imprese. “Bisogna agire in fretta – ha detto Biden in conferenza stampa – non c’è più tempo da perdere”. L’obiettivo principale è accelerare la campagna vaccinale per “lasciarci alle spalle la pandemia”, ha spiegato Biden. Per questo, nel piano economico proposto, cento ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joeha presentato ieri, mercoledì 14 gennaio, undi salvataggio da 1.900perla pandemia estatunitense. Il provvedimento, che dovrà essere approvato dal Congresso, comprende 415di dollari per contrastare il, che negliha fatto circa 385mila vittime, e 440a favore delle piccole imprese. “Bisogna agire in fretta – ha dettoin conferenza stampa – non c’è più tempo da perdere”. L’obiettivo principale è accelerare la campagna vaccinale per “lasciarci alle spalle la pandemia”, ha spiegato. Per questo, neleconomico proposto, cento ...

fattoquotidiano : Stati Uniti, la Camera approva la mozione di impeachment contro Trump per l’assalto al Congresso - andreapurgatori : BREAKING NEWS - CAUSA CRISI DI GOVERNO (SE CI SARA') QUESTA SERA #ATLANTIDE PASSA LA DIRETTA ALLO SPECIALE DI… - Pontifex_it : Prego per gli Stati Uniti d’America, scossi dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la v… - diTerralba : RT @Signorasinasce: #Corsivo , arriva il bacio della morte. La bella calligrafia in disuso in Finlandia dal 2015. Adesso dagli Stati Uniti… - danybus1 : Se fossi il Dottor Male e oggi volessi seminare il caos in un paese, oggi sarebbe sarebbe meno facile farlo in Biel… -