Squalificati Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo: assenza pesantissima per il Milan (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ stato pubblicato l’elenco degli Squalificati di Coppa Italia, si sono giocate partite interessanti valide per gli ottavi di finale della competizione. Nel primo match vittoria con il brivido per il Milan che ha avuto la meglio del Torino dopo i calci di rigori, sono serviti i tempi supplementari invece per Inter e Juventus contro Fiorentina e Genoa. Qualche problema di troppo anche per il Napoli contro l’Empoli, il risultato a sorpresa è stato quello della Spal contro il Sassuolo, molto bene l’Atalanta con il Cagliari. Squalificati Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il giudice sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ stato pubblicato l’elenco deglidi, si sono giocate partite interessanti valide per gli ottavi di finale della competizione. Nel primo match vittoria con il brivido per ilche ha avuto la meglio del Torino dopo i calci di rigori, sono serviti i tempi supplementari invece per Inter e Juventus contro Fiorentina e Genoa. Qualche problema di troppo anche per il Napoli contro l’Empoli, il risultato a sorpresa è stato quello della Spal contro il Sassuolo, molto bene l’Atalanta con il Cagliari., ledel(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Ilprof. avv. Alessandro Zampone, assistito da ...

sportface2016 : #CoppaItalia, giudice sportivo: #Donnarumma e #Djuricic squalificati - CalcioWeb : Gli squalificati di #CoppaItalia: i provvedimenti del giudice sportivo - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: ?? #Juventus | #Fagioli e #DiPardo sono squalificati in Coppa Italia. A dare alternative di scelta a #Pirlo per #JuveGeno… - SPalermo91 : RT @GiovaAlbanese: ?? #Juventus | #Fagioli e #DiPardo sono squalificati in Coppa Italia. A dare alternative di scelta a #Pirlo per #JuveGeno… - LuigiTironel7 : RT @mike_fusco: Non è uno scherzo: si è scoperto che 2 degli Under 23 aggregati alla bolla della prima squadra e utilizzabili domani, Di Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Squalificati Coppa Coppa Italia 2020/2021: squalificati e diffidati Goal.com Coppa Italia, giudice sportivo: squalificati Donnarumma e Djuricic

Finiti gli ottavi di Coppa Italia, è tempo di vedere gli squalificati. Due tra i calciatori: Donnarumma e Djuricic ...

Donnarumma salta Milan-Inter di Coppa Italia: squalifica ufficiale

Il giudice sportivo a comminato una giornata di squalifica a Gianluigi Donnarumma in Coppa Italia dopo la squalifica dalla panchina.

Finiti gli ottavi di Coppa Italia, è tempo di vedere gli squalificati. Due tra i calciatori: Donnarumma e Djuricic ...Il giudice sportivo a comminato una giornata di squalifica a Gianluigi Donnarumma in Coppa Italia dopo la squalifica dalla panchina.