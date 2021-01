Sportitalia: il Verona forte su Lasagna, offerti 12 milioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Hellas Verona ha sferrato l’assalto a Kevin Lasagna, il club di Setti è pronto a mettere sul tavolo 12 milioni per assicurarsi l’attaccante che la scorsa estate era stato cercato dall’Atalanta. A quei tempi l’Udinese disse no, adesso possono esserci margini di manovra, ma il club friulano deve prima individuare un attaccante e la valutazione del Mainz per Mateta viene ritenuta troppo alta. Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Hellasha sferrato l’assalto a Kevin, il club di Setti è pronto a mettere sul tavolo 12per assicurarsi l’attaccante che la scorsa estate era stato cercato dall’Atalanta. A quei tempi l’Udinese disse no, adesso possono esserci margini di manovra, ma il club friulano deve prima individuare un attaccante e la valutazione del Mainz per Mateta viene ritenuta troppo alta. Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

