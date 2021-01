Sorrento, morta la balena rimasta bloccata nel porticciolo di Marina Piccola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Non ce l’ha fatta la balena rimasta intrappolata, nella giornata di ieri, nelle acque del porto di Sorrento. Dopo aver colpito più volte la banchina del porto costiero la balena, lunga circa 15 metri, è stata ritrovata morta dai sommozzatori. Che speravano fosse andata a largo. A dare la notizia è stato il primo cittadino sorrentino, Massimo Coppola. Il grosso cetaceo si era arenato nel porticciolo di Marina Piccola, probabilmente seguendo la scia di un’imbarcazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Non ce l’ha fatta laintrappolata, nella giornata di ieri, nelle acque del porto di. Dopo aver colpito più volte la banchina del porto costiero la, lunga circa 15 metri, è stata ritrovatadai sommozzatori. Che speravano fosse andata a largo. A dare la notizia è stato il primo cittadino sorrentino, Massimo Coppola. Il grosso cetaceo si era arenato neldi, probabilmente seguendo la scia di un’imbarcazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

