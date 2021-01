Sono oltre 7 milioni gli italiani che soffrono di problemi all’udito (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Italia Sono molte le persone che soffrono di problemi all’udito: una condizione che ovviamente può generare imbarazzo e diversi problemi a livello comunicativo. È difficile rapportarsi con gli altri quando non si sentono bene le frasi, e non è mai piacevole chiedere ai propri interlocutori di ripetere l’ultima. In sintesi, la problematica può far Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Italiamolte le persone chedi: una condizione che ovviamente può generare imbarazzo e diversia livello comunicativo. È difficile rapportarsi con gli altri quando non si sentono bene le frasi, e non è mai piacevole chiedere ai propri interlocutori di ripetere l’ultima. In sintesi, la problematica può far

LegaSalvini : ++ CENTRODESTRA, IN CORSO IL VERTICE ++ Centrodestra, via al vertice. Oltre a Salvini, Meloni e Tajani sono presen… - StefanoFassina : Cari @Mov5Stelle @pdnetwork è umiliante, oltre che perdente, farsi dettare l’agenda politica e programmatica da… - HuffPostItalia : Con Trump spesi oltre 10mila dollari per i bagni di scorta di Ivanka e Jared - zazoomblog : Sono oltre 7 milioni gli italiani che soffrono di problemi all’udito - #oltre #milioni #italiani #soffrono - ferrari_roby : @TeresaBellanova @inBluRadio Gentilissima signora Bellanova, sono davvero dispiaciuto di perderLa come Ministro del… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono oltre Coronavirus: in Lombardia su 28mila tamponi ci sono oltre 2500 nuovi positivi Prima Monza "Oltre il volley c’è di più"

La ridefinizione di buona parte delle regole del vivere, introdotta a seguito della crisi sanitaria, ha ovviamente coinvolto anche la pallavolo. Le ragazze della Conad Olimpia Teodora sono riuscite a ...

Covid: ad Alassio 97 sanzioni nel 2020

Alassio | il comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella si prepara al tradizionale appuntamento di San Sebastiano, patrono della Polizia ...

La ridefinizione di buona parte delle regole del vivere, introdotta a seguito della crisi sanitaria, ha ovviamente coinvolto anche la pallavolo. Le ragazze della Conad Olimpia Teodora sono riuscite a ...Alassio | il comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella si prepara al tradizionale appuntamento di San Sebastiano, patrono della Polizia ...