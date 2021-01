Sondaggi politici elettorali oggi 15 gennaio | la crisi di governo penalizza Pd e M5S | risale Italia Viva | boom di Azione Stabile il centrodestra

(Di venerdì 15 gennaio 2021)15: ultimissimi– Ladinon giova a Pd e M5S, mentre favorisce, seppur di poco, Matteo Renzi: è quanto emerge dalla Supermedia AGI/YouTrend, basata sui dati dei soli quattro istituti che hanno pubblicatonelle ultime due settimane. A beneficiare del calo dei principali partiti della maggioranza, però, non è ilche rimanerispetto alla rilevprecedente. La Lega di Matteo Salvini, infatti, perde lo 0,1 per cento ed è accreditata al 23,5%. Il Pd, come detto, cala di un punto percentuale e si piazza al 19,6 per cento, mentre Fratelli ...

Dana79479939 : RT @lievemente: @claudio301065 @lvoir @PiazzapulitaLA7 @Index_Research Peggio. Si dice che siano sondaggi commissionati e ben pagati. 'Il S… - claudio301065 : RT @lievemente: @claudio301065 @lvoir @PiazzapulitaLA7 @Index_Research Peggio. Si dice che siano sondaggi commissionati e ben pagati. 'Il S… - lievemente : @claudio301065 @lvoir @PiazzapulitaLA7 @Index_Research Peggio. Si dice che siano sondaggi commissionati e ben pagat… - InvictusNon : Sondaggi politici: crolla il PD, volano Calenda e la Meloni - morpheus_ok : @teoxandra I politici seri si, i politicanti autoritari ,violenti nei toni, affaristi, piazzisti, arricchiti , coll… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Il Recovery Plan è arrivato e con esso anche 210 miliardi di euro per l'Italia: politicamente è stata una settimana intensa, con la crisi di governo annunciata, nascosta, sfiorata... Gli ingenti stanz ...Non è bastata la seconda ondata per spazzare le autocelebrazioni dell’esecutivo per la gestione della crisi. Resiste, a torto, la convinzione che il suo arrivo fosse inevitabile. Ma in “La notte delle ...