Sondaggi, il 43% degli italiani vuole un governo senza Conte. Meloni la leader più amata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stando ai Sondaggi l’ultima mossa di Matteo Renzi non è piaciuta agli italiani. Quasi la metà dei cittadini farebbe a meno di un nuovo esecutivo guidato da ‘Giuseppi’. E Giorgia Meloni si conferma la più amata. La leader di Fratelli d’Italia conquista il podio con un lusinghiero 38 per cento di fiducia. Lo rivela un Sondaggio di Piazzapulita realizzato nelle ultime ore. Sondaggio Piazzapulita: per il 43% governo senza Conte Che cosa accadrà dopo l’uscita da Palazzo Chigi dei renziani? Come si concluderanno le grandi manovre della maggioranza per evitare le urne? Chieste invece a gran voce dal centrodestra, Meloni e Salvini in testa. Secondo il monitoraggio condotto per la trasmissione condotta da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stando ail’ultima mossa di Matteo Renzi non è piaciuta agli. Quasi la metà dei cittadini farebbe a meno di un nuovo esecutivo guidato da ‘Giuseppi’. E Giorgiasi conferma la più. Ladi Fratelli d’Italia conquista il podio con un lusinghiero 38 per cento di fiducia. Lo rivela uno di Piazzapulita realizzato nelle ultime ore.o Piazzapulita: per il 43%Che cosa accadrà dopo l’uscita da Palazzo Chigi dei renziani? Come si concluderanno le grandi manovre della maggioranza per evitare le urne? Chieste invece a gran voce dal centrodestra,e Salvini in testa. Secondo il monitoraggio condotto per la trasmissione condotta da ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi 43% Sondaggio: sempre più persone disposte a vaccinazione anti-Covid swissinfo.ch In Svizzera sempre più persone disposte a vaccinarsi

Aumenta la percentuale di svizzeri disposti a farsi vaccinare

