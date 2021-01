Softball | Italia | le convocate per il primo raduno del 2021

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’delè pronta a ripartire, con un unico grande obiettivo in questo: le Olimpiadi di Tokyo. La nazionale di Enrico Obletter infatti, che ha ottenuto la qualificazione ai Giochi ormai più di un anno fa, vuole essere la mina vagante del torneo giapponese e per farlo ha scelto di provare a giocare d’anticipo iniziando a programmare ungià in questo mese di gennaio, dal 21 al 30 gennaio per la precisione. Il ritrovo delle ragazze e dello staff tecnico si terrà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, dove – dopo gli accurati test medici – il gruppo campione d’Europa in carica darà seguito a quanto successo qualche mese fa in quel di Pescara. Andiamo a scoprire quali sono le 22 ...