Slittino, Val Passiria 2021: show Italia, tripletta al femminile e altri due azzurri sul podio (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giornata d’apertura della tre giorni di Coppa del Mondo in Val Passiria si è tinta d’azzurro. Il singolo femminile ha visto un podio tutto Italiano, con Evelin Lanthaler che batte di 68 centesimi Greta Pinngera. Chiude al terzo posto Daniela Mittermair. Settima invece Nadine Staffler. Per quanto riguarda i maschi Patrick Pigneter e Alex Gruber hanno concluso la prova rispettivamente al secondo e al terzo posto, entrambi beffati dal vincitore Thomas Kammerlander. Quinto Stefan Clara e nono Floran Colara. Nel pomeriggio sarà il turno del doppio che chiuderà la prima giornata di gare. Di seguito l’ordine d’arrivo del singolo maschile e femminile. Singolo maschile Val Passiria: 1. Thomas Kammerlander Aut) 1’50?05 2. Patrick Pigneter (Ita) +0?83 3. Alex Gruber (Ita) +1?03 3. Michael ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giornata d’apertura della tre giorni di Coppa del Mondo in Valsi è tinta d’azzurro. Il singoloha visto untuttono, con Evelin Lanthaler che batte di 68 centesimi Greta Pinngera. Chiude al terzo posto Daniela Mittermair. Settima invece Nadine Staffler. Per quanto riguarda i maschi Patrick Pigneter e Alex Gruber hanno concluso la prova rispettivamente al secondo e al terzo posto, entrambi beffati dal vincitore Thomas Kammerlander. Quinto Stefan Clara e nono Floran Colara. Nel pomeriggio sarà il turno del doppio che chiuderà la prima giornata di gare. Di seguito l’ordine d’arrivo del singolo maschile e. Singolo maschile Val: 1. Thomas Kammerlander Aut) 1’50?05 2. Patrick Pigneter (Ita) +0?83 3. Alex Gruber (Ita) +1?03 3. Michael ...

zazoomblog : Slittino Val Passiria 2021: show Italia tripletta al femminile e altri due azzurri sul podio - #Slittino #Passiria… - sportface2016 : Italia da applausi nella tappa di Coppa del Mondo di #slittino naturale in #ValPassiria: cinque azzurri sul podio - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lo slittino su pista naturale torna in Val Passiria: gli assi azzurri puntano al massimo bottino #sledding #13Gennaio https… - neveitalia : Lo slittino su pista naturale torna in Val Passiria: gli assi azzurri puntano al massimo bottino #sledding… - SSFonlus : RT @giomalago: Nuovo weekend di emozioni tricolori: nello #scialpino @goggiasofia domina la discesa di St. Anton, @BassinoMarta 2ª nel Supe… -