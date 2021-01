Situazione Covid-19, Arcuri: Siamo il Primo Paese in Europa per La Somministrazione di Vaccini (Di venerdì 15 gennaio 2021) Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza, durante una conferenza stampa parla di vaccino contro il Covid-19 e afferma che l’Italia è il Primo Paese europeo per Somministrazione. “Siamo il Primo Paese in Europa per la Somministrazione di Vaccini, al momento 910mila persone pari al 64% delle dosi arrivate e distribuite (1,5% della popolazione)” afferma. “Nessun trionfalismo, Leggi su youreduaction (Di venerdì 15 gennaio 2021) Domenico, commissario per l’emergenza, durante una conferenza stampa parla di vaccino contro il-19 e afferma che l’Italia è ileuropeo per. “ilinper ladi, al momento 910mila persone pari al 64% delle dosi arrivate e distribuite (1,5% della popolazione)” afferma. “Nessun trionfalismo,

Ora bisogna chiudere molto, diagnosticare molto, vaccinare molto'. Quanto fatto finora non è servito. Una situazione allarmante, con gli ospedali costretti a mantenere l'assetto Covid e non riconverti ...

Z Resta sempre critica la situazione sul fronte dell’emergenza Covid in Sicilia, tanto da indurre il presidente della Regione Musumeci a chiedere al governo nazionale l’istituzione della “zona rossa” ...

