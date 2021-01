Sindaca leghista arrestata, la Procura: "Negava gli aiuti alimentari agli stranieri" (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Sindaca leghista di San Germano Vercellese, Michela Rosetta , è stata arrestata . Secondo la Procura di Vercelli la prima cittadina avrebbe dato gli aiuti alimentari acquistati con fondi statali ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladi San Germano Vercellese, Michela Rosetta , è stata. Secondo ladi Vercelli la prima cittadina avrebbe dato gliacquistati con fondi statali ...

